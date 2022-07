Biden fordømmer Trumps unnfallenhet under kongresstormingen

NTB

President Joe Biden fordømte i en tale mandag Donald Trumps manglende forsøk på å stanse angrepet på kongressen i fjor og kalte det et «middelalderhelvete».

I talen, som koronasmittede Biden hadde spilt inn for årsmøtet i Orlando for fagforeningen for svarte politiledere i USA, ga presidenten de klareste uttalelsene hittil om daværende president Trump og stormingen av Kongressen 6. januar i fjor.

Biden sa at mens politiet ble angrepet på Capitol Hill gjorde den avtroppende presidenten ingenting for å stanse det.

– Liv gikk tapt. Mens dette pågikk satt den avtroppende presidenten komfortabelt i sin egen spisestue og så på dette utspille seg mens modige polititjenestemenn ble utsatt for et middelalderhelvete i tre timer, sa Biden til de tillitsvalgte.

Talen kommer like etter at Kongressen har avsluttet for sommeren, en omfattende høring om kongresstormingen i januar i fjor. Der har vitner blant annet fortalt at Trump satt i flere timer og så på stormingen, uten at han foretok seg noe for å stanse det.

Biden nevnte ikke høringen spesifikt i talen og har tidligere unnlatt å kommentere det som er kommet fram.