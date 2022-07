To drept i angrep mot hjemløse i Canada

NTB

To personer ble drept av en mann som åpnet ild mot hjemløse i Langley utenfor Vancouver i Canada mandag. Gjerningsmannen ble skutt og drept av politiet.

Ytterligere to personer ble såret i skytingen – en kvinne som er kritisk såret, og en mann med skuddskader i det ene beinet.

En talsperson for politiet sier at ofrene er hjemløse og at angrepet ser ut til å ha vært målrettet.

Hendelsen skjedde i Langley, som ligger fem mil sørøst for Vancouver.

Politiet mener gjerningsmannen handlet alene.