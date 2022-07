NTB

Flere hjemløse personer skal være skutt i Langley utenfor Vancouver i Canada. En antatt gjerningsperson er pågrepet.

Den pågrepne beskrives av politiet som en mann iført en T-skjorte med kamuflasjemønster, ifølge CBC.

En talsperson for politiet sier at ofrene er hjemløse og at angrepet ser ut til å ha vært målrettet.