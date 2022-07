Familieferien endte i tragedie – tre av fire familiemedlemmer skutt og drept

Et par og deres seks år gamle datter ble fredag skutt og drept på en campingplass i USA. Deres ni år gamle sønn og bror overlevde marerittet.

Det var fredag den amerikanske familien på fire ble skutt og drept på en campingplass i nasjonalparken Maquoketa Caves i Iowa i USA. Det skriver New York Times.

Politiet ble varslet om hendelsen halv syv om morgenen lokal tid. Da de kom frem til campingplassen gjorde de funn av tre mennesker som var skutt og drept. Campingplassen ble raskt evakuert. Det gjorde også en nærliggende camp for barn og unge.

De drepte er identifisert som Tyler Schmidt (42) Sarah Schmidt (42) and Lulu Schmidt (6). Parets ni år gamle sønn Arlo overlevde skyteepisoden.

På campingplassen arrangeres det sommeraktivteter for funksjonshemmede barn og voksne sammen med familier fra flere ulike kirkesamfunn.

Gjerningsmann funnet død

Anthony Orlando Sherwin pekes ut som gjerningsmann av mynidgheten i Iowa. Foto: Iowa Department of Public Safety / AP / NTB Les mer Lukk

Iowa Department of Public Safety identifiserer gjerningsmannen som 23 år gamle Anthony Orlando Sherwin. Myndighetene opplyser at de tror han er fra delstaten Nebraska.

Sherwin skal ikke ha overnattet med familien, og det er ingenting som indikerer at det er noen relasjon mellom gjerningsmann og de avdøde. Det opplyser spesialagent Mike Krapfl ved departementet ifølge New York Times.

Sherwin ble senere funnet død rundt halvannen kilometer fra åstedet. Ifølge myndighetene i Iowa skal han ha skutt seg selv.

Drapsmannens motiv er foreløpig ukjent.

– Knust

Sarah Schmidt jobbet tett på ordføreren i Cedar Falls, Iowa, Rob Green. Ifølge ordføreren selv hadde de to jobbet sammen med en presentasjon den siste uken før han mottok den tragiske beskjeden om at Schmidt hadde blitt skutt og drept.

– Som de fleste av oss som har hørt nyheten er jeg knust. Jeg kjente Sarah godt, og hun og familien var regelmessige turgåere, skriver ordføreren på Facebook.

Guvernøren i Iowa, Kim Reynolds, opplyser i en pressemelding at hun er sjokkert over skytingen og knust over tapet av tre uskyldige liv.

Flere skyteepisoder

Drapene legger seg inn på den lange listen over skyteepisoder i USA. I mai døde ti mennesker som følge av en masseskyting i Buffalo i staten New York. I Uvalde i Texas måtte 19 barn og to lærere bøte med livet da de var på skole og jobb på den lokale barneskolen.

Under en 4. juli-feiring i Highland Park i Illinois ble syv mennesker drept da en mann åpnet ild under festligheter knyttet til den amerikanske uavhengighetsdagen.