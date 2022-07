Viktor Orbán ønsker «etnisk renhet» i Ungarn

Enig i høyreekstrem konspirasjonsteori:

Viktor Orbán under Nato-toppmøtet 30. juni- Hans nye tale plasserer ham langt unna konsensusen i Vesten.

Ungarns statsminister mener land der det foregår «rasemiksing» ikke lenger kan kalle seg nasjoner.

Den ungarske statsministeren Viktor Orbán gikk hardt ut mot det han kaller blanding av europeiske og ikke-europeiske etnisiteter lørdag. Det melder The Guardian.

Bemerkningene kom under en årlig tale i Baile Tusnad i Romania, en by der 90 prosent av befolkningen er etnisk ungarere.

– Vi ungarere er ikke en blandingsrase og vi ønsker ikke å bli en blandingsrase, understreket statsministeren i talen.

Han la til at land der europeere og ikke-europeere blandes ikke lenger kan kalles nasjoner.

I tillegg spådde Orbán vestens tilbakegang og profeterte et tiår med fare, usikkerhet og krig.

Reaksjonene lot ikke vent på seg

Talen vakt umiddelbart harme hos opposisjonspartiet og blant rumenske politikere.

Katalin Cseh, et parlamentsmedlem fra opposisjonspartiet Momentum sa at hun var forferdet over statsministerens tale.

– Uttalelsene hans minner om en tid jeg tror vi alle vil glemme. De viser virkelig regimets sanne ansikt, sier hun til The Guardian.

På Twitter henvendte Cseh seg til folk av blandet etnisitet i Ungarn:

«Hudfargen din kan være annerledes, du kan komme fra Europa eller utenfor, men du er en av oss, og vi er stolte av deg. Mangfold styrker nasjonen.»

Et rumensk parlamentsmedlem, Alin Mituta, reagerte også på Orbáns kommentarer.

«Å snakke om rase eller etnisk «renhet», spesielt i så blandete regioner som Sentral- og Øst-Europa, vitner om vrangforestillinger og er svært farlig» skrev han på Twitter.

Tror landet kan bli tatt over av ikke-europeere

Orbán har kommet med lignende påstander i årevis, men disse kommentarene ble formulert i spesielt sterke høyreekstreme termer, ifølge The Guardian.

Innholdet i lørdagens tale hadde nemlig flere likhetstrekk med utskiftningteorien. Denne høyreekstreme konspirasjonsteorien går ut på at det føres en bevisst politikk for å erstatte den etnisk hvite befolkningen i Europa med ikke-europeiske innvandrere og deres etterkommere.

Orbán og partiet Fidesz, vant sitt fjerde valg på rad, tidligere i år. De ble samtidig anklaget for å kvele pressefriheten og motarbeide demokratiske prinsipper i Ungarn.