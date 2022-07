Regimemotstandere henrettet i Myanmar

NTB

Militærjuntaen i Myanmar har gjennomført fire henrettelser, deriblant på en tidligere politiker og en demokratiaktivist.

Det er statlige medier i Myanmar som opplyser om henrettelsene natt til mandag. Det er første gang på flere tiår at dødsdommer er gjennomført i landet.

Ifølge den statsdrevne avisen Global New Light of Myanmar ble henrettelsene gjennomført etter prosedyrer bestemt av fengselet. Det er ikke opplyst om når og hvor dødsdommene ble fullbyrdet.

Aktivister

Blant de fire som er henrettet, er et tidligere medlem av Aung San Suu Kyis parti, Phyo Zeya Thaw, og en framtredende demokratiaktivist, Kyaw Min Ju, kjent som Jimmy, som begge var dømt til døden for terrorisme.

Phyo Zeya Thaw, en tidligere hiphop-artist med tekster som stadig irriterte militærjuntaens ledere, var medlem av Den nasjonale demokratiligaen og satt i nasjonalforsamlingen for partiet. Han var beskyldt for å stå bak flere angrep på regimets uniformerte styrker, blant annet et skyteangrep mot et pendlertog i Yangon hvor fem politifolk ble drept.

De to andre som ble henrettet, skal ha blitt dømt til døden for å ha drept en kvinne som angivelig skal var en av juntaens informanter i storbyen Yangon.

Fordømmelser

Henrettelsene av de fire ble gjennomført til tross for massiv fordømmelse og kritikk, FNs generalsekretær António Guterres omtalte det som en åpenbart brudd på retten til liv, frihet og sikkerhet da juntaen kunngjorde planene om å iverksette dødsdommene.

En talsmann for juntaen, Zaw Min Tun, varslet i juni at de fire henrettelsene ville bli gjennomført.

Over tusen mennesker er blitt drept i urolighetene siden militærkuppet i Myanmar i februar i fjor. Flere titalls personer er dømt til døden som ledd i juntaens arbeid med å slå ned på dissidenter, men fram til de nå gjennomførte henrettelsene hadde ingen av disse dommene blitt iverksatt.