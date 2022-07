Fagforeninger ber EU-kommisjonen sette temperaturgrense for arbeid utendørs

En bygningsarbeider feier fortauet under arbeidet med å rehabilitere et fortau i Barcelona under hetebølgen i forrige uke. I alt tre arbeidere omkom av heteslag i Spania under hetebølgen og nå ber paraplyorganisasjonen for europeiske fagforeninger, DEFS, om at EU-kommisjonen innfører et felles regelverk for arbeid i ekstrem hete. Foto: Emilio Morenatti / AP / NTB

