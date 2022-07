Halvparten av amerikanerne tror landet går mot en borgerkrig

Bekymringsverdig befolkningsundersøkelse:

Økende bruk av skytevåpen og politisk vold – mest fremtredende er stormingen av kongressen 6. januar 2021 – har preget USA de siste årene. Nå viser en stor studie at én av fem amerikanere mener politisk motivert vold kan være berettiget.

En ny studie fra Universitet i California viser at nesten halvparten av amerikanerne forventer en borgerkrig, og mange sier at de ville byttet ut demokratiet med en sterk leder, ifølge Science.

– Dette er ikke en studie som er laget for å sjokkere, sier Rachel Kleinfeld, en ekspert på politisk vold ved tenketanken Carnegie Endowment for International Peace som ikke var involvert i forskningen.

– Men den er likevel sjokkerende, legger hun til.

To bekymringsverdige trender preger USA

Antall dødsfall fra skytevåpen i USA økte med nesten 43 prosent mellom 2010 og 2020, og våpensalget økte markant under coronapandemien.

Garen Wintemute, en akuttmedisinsk lege og mangeårig våpenvoldsforsker ved universitet i California ønsket å se på hva dette betydde for det amerikanske samfunnet.

Han og kollegene undersøkte mer enn 8600 voksne, både engelsk- og spansktalende, om deres syn på demokratiet i USA, rasemessige motsetninger i det amerikanske samfunnet og deres egne holdninger til politisk vold.

Akuttlegen forteller at han selv opplever konsekvensene av den amerikanske våpenvolden på nært hold hver dag.

– Noen ganger er det å være legevaktslege som å være vaktmannen på Titanic som roper: «Vi burde passe opp for det isfjellet!», sier han til Science.

Forventer en borgerkrig

Selv om nesten alle respondentene mente det var viktig for USA å forbli et demokrati, sa omtrent 40 prosent at det å ha en sterk leder var viktigere.

Funnet som vakte størst oppsikt hos forskerne var likevel at halvparten av deltakerne forventet en borgerkrig i USA i løpet av de neste årene. Undersøkelsen spesifiserte ikke når.

– Det faktum at i utgangspunktet halve landet forventer en borgerkrig er svært foruroligende, understreker Wintemute.

Mange ønsker å delta

Hvis man havner i en situasjon der man mener vold er rettferdiggjort for å fremme et viktig politisk mål, trodde omtrent én av fem respondenter at de sannsynligvis vil være bevæpnet med en pistol.

Omtrent syv prosent av deltakerne sa at de ville være villige til å drepe en person i en slik situasjon.

Et flertall av amerikanerne var i tillegg enige i at «den tradisjonelle amerikanske livsstilen forsvinner så raskt at vi kanskje må bruke makt for å redde den».

(Saken fortsetter under bildet).

To medlemmer av den høyreorienterte gruppen Proud Boys beveger seg mot kongressen 6. januar 2021. Foto: AP/NTB Les mer Lukk

Troen på konspirasjonsteorier går igjen

Wintemute og kollegene fant at konspirasjonsteorier, ofte med rasistiske undertoner, var med på å forme synspunktene om politisk vold.

Omtrent to av fem voksne skal ha sagt seg enige i utskiftningteorien, eller «The Great Replacement» på engelsk. Denne høyreekstreme konspirasjonsteorien går ut på at det føres en bevisst politikk for å erstatte den etnisk hvite befolkningen i Europa og i USA med ikke-europeiske innvandrere og deres etterkommere.

En av fem respondenter trodde på sin side på QAnon-konspirasjonsteorien om at amerikanske institusjoner er kontrollert av en elitegruppe av satanistiske pedofile.

– Respondentenes tro på konspirasjonsteorier kan delvis forklare deres syn på demokrati og politisk vold, sier Walter.

– Kan være en overdrivelse

Barbara Walter, en statsviter ved Universitetet i San Diego, som ikke var involvert i studien, mistenker at det i virkeligheten ikke er like mange som ville deltatt i en borgerkrig eller brukt politisk vold.

– Folk har en tendens til å overdrive hva de faktisk mener i slike undersøkelser, sier hun.

For å redusere trusselen om politisk vold mener Wintemute USA må få bukt med desinformasjonen på nettet og i høyreorienterte medier, som med jevne mellomrom henter informasjon direkte fra ekstremistisk propaganda.

– Dette er mildt sagt lettere sagt enn gjort, legger akuttlegen til.