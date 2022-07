Lavrov bekrefter at Russland vil styrte Ukrainas regjering

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov sier, i motsetning til tidligere uttalelser, at Russland prøver å styrte den ukrainske regjeringen.

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov sier, i motsetning til tidligere uttalelser, at Russland prøver å styrte den ukrainske regjeringen.

– Vi vil frigjøre det ukrainske folket fra regimet i landet, som både er mot folket og mot historien, sa Lavrov i Kairo søndag.

Lavrov har tidligere nektet for at Russland planlegger å styrte den ukrainske regjeringen.

Han hevdet overfor den indiske TV-kanalen India Today i april at Russland ville la ukrainerne bestemme hvilken regjering de ønsket etter invasjonen.

Bekrefter Odesa-angerepet

Tidligere søndag gikk russiske myndigheter ut og bekreftet at det var Russland som angrep havnen i Odesa, som er svært viktig for eksport av korn.

Det var talskvinnen for det russiske utenriksdepartementet, Maria Zakharova, som bekreftet angrepet på Telegram søndag.

– Langdistanseraketter med høy presisjon skutt opp fra havet, ødela et forankret ukrainsk krigsskip og et våpenlager levert av USA til Kyiv-regimet, skrev det russiske forsvarsdepartementet i en uttalelse.

Et annet anlegg som brukes til å reparere våpen, eid av det ukrainske forsvaret og en patruljebåt ble også ødelagt i angrepet, hevder Russland.

Påstandene er ikke bekreftet av uavhengige kilder.

Talskvinne Maria Zakharova for det russiske utenriksdepartementet bekrefter Odesa-angrepet. Les mer Lukk

Lavrov: Avtalen gjelder

Noen timer senere gikk Lavrov ut og sa at den internasjonale avtalen om korneksport fra Ukraina gjennom Svartehavet fortsatt består etter angrepet.

– Russiske og tyrkiske styrker vil i fellesskap sørge for sikkerheten til lasteskipene på åpent hav, sa Lavrov søndag, og la til at det må kontrolleres at skipene ikke tar med våpen til Ukraina.

Det var fredag at Ukraina og Russland undertegnet en avtale om eksport av korn som blant annet innebærer at korneksporten gjenopptas fra tre ukrainske havner ved Svartehavet, og 22 millioner tonn ukrainsk korn kan sendes ut i verden.

Kun et døgn etter ble havnen i Odesa angrepet.