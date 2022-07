Valgkampen i gang i Brasil – Bolsonaro satser på familie og militæret

Bolsonaro ønsker seg en andre periode som president. Her fra et valgkamparrangement søndag.

NTB

Brasils president Jair Bolsonaro lover en månedlig utbetaling til fattige hvis han blir gjenvalgt. Foreløpig leder motstanderen Lula på målingene.

Bolsonaro ble søndag offisielt valgt til kandidat i presidentvalget, som går av stabelen om drøye to måneder.

Under en valgtale i Rio de Janeiro søndag tok han opp saker rundt familie, religion og våpen, temaer som står hans konservative parti nært.

Bolsonaro lover også at han vil videreføre et sosialt program og gi en månedlig sjekk på 800 kroner til de fattigste familiene hvis han blir gjenvalgt.

Presidenten roste landets væpnede styrker, som ifølge presidenten deler hans bekymringer om hvorvidt valget vil bli gjennomført på en skikkelig måte.

– Hæren er på vår side. Det en hær som ikke aksepterer korrupsjon og svindel. Det er en hær som vil ha åpenhet, sa Bolsonaro til sine jublende tilhengere.

De siste meningsmålingene tyder på at Bolsonaro trenger medvind for å få fornyet tillit under valget i Brasil.

Hans hovedutfordrer, arbeiderpartiets Luiz Inacio «Lula» da Silva, har en solid ledelse på målingene. En av de siste målingene viser et forsprang på hele 20 prosentpoeng til Lula.

Lula, som var landets president fra 2003 til 2010, ble valgt som sitt partis presidentkandidat torsdag.