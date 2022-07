Danmark lagt til på russisk svarteliste

NTB

Russland har føyet Danmark til listen over «uvennlige land og territorier» etter at danske myndigheter utviste 15 russiske diplomater.

Det sier Russlands ambassadør i Danmark, Vladimir Barbin, lørdag i et skriftlig svar til avisen Berlinske.

– Beslutningen fra den russiske regjeringen må sees i sammenheng med Russlands reaksjon på utvisningen av flere russiske diplomater fra Danmark, skriver han.

Til sammen 15 russiske diplomater ble utvist fra Danmark i april anklaget for spionasje.

Hellas, Slovakia, Slovenia og Kroatia ble også føyet til svartelisten lørdag. Det er første gang på over et år at listen utvides.

Norge er allerede på listen som følge av sanksjoner mot Russland etter invasjonen av Ukraina.