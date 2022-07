Lavrov: Kornavtalen med Ukraina består

NTB

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov sier den internasjonale avtalen om korneksport fra Ukraina gjennom Svartehavet fortsatt består etter Odesa-angrepet.

– Russiske og tyrkiske styrker vil i fellesskap sørge for sikkerheten til lasteskipene på åpent hav, sa Lavrov søndag, og la til at det må kontrolleres at skipene ikke tar med våpen til Ukraina.

Uttalelsen skjer kun et døgn etter at Russland angrep en viktig havn for korneksport i Odesa i Ukraina, noe som har blitt fordømt av FN og representanter fra EU.

Fredag undertegnet Ukraina og Russland en avtale om eksport av korn som blant annet innebærer at korneksporten gjenopptas fra tre ukrainske havner ved Svartehavet, og 22 millioner tonn ukrainsk korn kan sendes ut i verden.