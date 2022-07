Analyse: Oligarkenes tid i Ukraina kan være omme

Ukrainas tidligere president Leonid Kuchma avbildet med politiker Mikhail Zurabov og oligarken Viktor Medvedchuk. Sistnevnte er arrestert for å ha forhandlet med russerne under krigen.

Det er fem måneder siden krigen i Ukraina begynte, og siden har det vært stille fra landets rikeste og mektigste mennesker.

Siden krigens begynnelse 24. februar har det vært mye snakk om russiske oligarker. Hvor er de? Hva tenker de om det Putin gjør? Hvordan rammes de av sanksjonene?

Men det har vært lite snakk om Ukrainas rikeste og mektigste, som også kalles oligarker.

I mange tiår har ukrainsk politikk i stor grad vært en kasteball mellom oligarker, hvor politikere har fungert som marionetter til styrtrike dukkemestere. Men siden krigens begynnelse har det vært helt stille fra dem.

Zelenskyj kan bli historisk

Den pro-russiske oligarken og politikeren Viktor Medvedchuk ble arrestert 12. april. Les mer Lukk

«Har Volodymyr Zelenskyj klart det ingen andre presidenter tidligere har fått til? Å plassere oligarkene på sidenlinjen?» spør Ukraina-korrespondent Isobel Koshiw i en The Guardian-analyse.

Men oligarker er ikke militærstrateger, og kan dermed ikke styre et land gjennom en krig. Derfor er det naturlig at de har plassert seg selv i skyggen og latt regjeringen, i tett samarbeid med militæret, ta kontroll over hele det politiske landskapet.

Ifølge det ukrainske parlamentsmedlemmet Mykyta Poturyaev, som også er rådgiver for en rekke oligarker og politikere, inkludert Zelenskyj, står landets rikeste i en høyst uvanlig situasjon nå. De kan ikke påvirke hva som foregår i Ukraina, og jobber på spreng med å berge sine egne bedrifter.

– I 2014 var oligarken Ihor Kolomoisky instrumental i forsvaret av Dnipropetrovsk oblast, men det er ingenting de kan gjøre nå, sier Poturyaev til The Guardian.

Oligarken og den tidligere guvernøren i Dnipropetrovsk oblast, Ihor Kolomoyskyi, var instrumentell i forsvaret av området i 2014. Les mer Lukk

Korrupsjon og hemmelige avtaler

Siden Sovjetunionens fall har Ukrainas politikk vært en karusell av intriger, korrupsjon og avtaler inngått på bakrommet. Det begynte med at enkeltmennesker tok kontroll over landets mange industrier og forretninger, og kom til makten ved å bestikke politikere på veien opp.

Nå gjenstår det bare å se, når krigen en gang er over, om oligarkenes era er omme, eller om de sakte men sikkert klarer å ta kontroll over den ukrainske politikken igjen.

– Akkurat nå er de opptatt med å redde seg selv, hvor det eneste unntaket er tidligere president Petro Porosjenko, som fremdeles er involvert i politikken, sier Poturyaev.