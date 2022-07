Russland bekrefter angrep mot viktig havn i Odesa

NTB

Lørdag angrep Russland en viktig havn for eksport av korn i Odesa, bekrefter russiske myndigheter søndag. Angrepet skjedde dagen etter signering av kornavtale.

Talskvinne for det russiske utenriksdepartementet, Maria Zakharova, bekrefter Odesa-angrepet på Telegram søndag.

Russiske raketter traff lørdag en viktig havn for eksport av korn i Odesa. Byen Odesa ligger ut mot Svartehavet og spiller en viktig rolle i eksporten av korn.

Undertegnet avtale

Fredag undertegnet Ukraina og Russland en avtale om eksport av korn som blant annet innebærer at korneksporten gjenopptas fra tre ukrainske havner ved Svartehavet, og 22 millioner tonn ukrainsk korn kan sendes ut i verden.

Målet med avtalen er å dempe en global matkrise i kjølvannet av Russlands krig i Ukraina.

Norge fordømmer

Norge fordømmer Russlands angrep på havnen i den ukrainske byen Odesa lørdag, skriver Utenriksdepartementet i en uttalelse søndag.

UD skriver på Twitter at det er et presserende behov for at betingelsene i kornavtalen respekteres av Russland.

Både FN og representanter fra EU har fordømt angrepet.