Britisk etterretning: Sergej Lavrov lyver

Russlands utenriksminister Sergej Lavrovs uttalelser om utvidelse av russiske mål i Ukraina-krigen er usanne, ifølge britisk etterretning. Foto: Maxim Shemetov / Pool Photo via AP / NTB

Den britiske etterretningstjenesten mener den russiske utenriksministeren lyver om landet krigsmål i Ukraina.

I søndagens etterretningsrapport om krigen i Ukraina kommer den britiske etterretningstjenesten med sterke anklager mot Russlands utenriksminister Sergej Lavrov.

Skyldte på vestlige våpen

I et intervju med statskontrollerte russiske medier 20. juli sa Lavrov at Russlands planer var endret etter at Ukraina hadde fått vestlige høyteknologiske våpen som rakettsystemet HIMARS.

– Geografien er annerledes nå. Det handler ikke bare om DNR og LNR, men også om Kherson-regionen, Zaporizjzja-regionen og en rekke andre områder, sa Lavrov, iføgle NTB.

DNR og LNR viser til Donetsk og Luhansk, de to ukrainske fylkene som Russland har erklært som uavhengige folkerepublikker.

Etterretning: Planen hele tiden

I Søndagens rapport kontrer den britiske etterretningen og hevder at dette høyst sannsynlig ikke er sant.

– Dette er nesten helt sikkert ikke sant. Russland har ikke «utvidet» krigen sin: Å få kontroll over disse områdene var helt sikkert et av invasjonens mål fra starten, skriver britisk etterretning i sin daglige oppdateringen.

De tror Lavrov kommer med dette utspillet for å rettferdiggjøre folkeavstemninger i russisk-kontrollerte områder som ble okkupert siden krigen startet 24. februar, på lik linje med hva de gjorde da landet annekterte Krim-halvøya i 2014.