To palestinere drept i angrep på Vestbredden

To palestinske menn ble drept i et angrep i byen Nablus på Vestbredden natt til søndag, opplyser palestinske myndigheter.

Det var to menn på 25 og 28 år som ble drept, ifølge det palestinske helsedepartementet.

De opplyser at seks personer ble såret i angrepet, og at for to av dem er tilstanden kritisk.

Den israelske hæren har sagt at de gjennomførte en militær operasjon i Nablus og bekreftet at det var skuddvekslinger mellom dem og væpnede personer i området.

Siden mars har minst 52 palestinere blitt drept, hvorav de fleste har mistet livet i kamper på Vestbredden.

I samme periode har 19 mennesker blitt drept, hovedsakelig i angrep fra palestinere. De fleste var israelske sivile i Israel, men også tre israelske arabere har blitt drept i kampene.