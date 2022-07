Nord-Korea hevder USA driver biologisk krigføring i Ukraina

NTB

Nord-Korea anklager USA for å produsere biologiske våpen i Ukraina, en påstand som speiler den Russland kom med i FNs sikkerhetsråd mars.

Det Russland-vennlige diktaturet sa i februar at det var USAs politikk som var hovedårsaken til krigen i Ukraina. Denne måneden anerkjente Nord-Korea de to separatiststyrte regionene Donetsk og Luhansk i Ukraina, noe som førte til at ukrainske myndigheter kutte de diplomatiske båndene med landet.

Søndag melder det statlige nyhetsbyrået KCNA at USA har «opprettet mange biologiske laboratorier i et titalls land og regioner, inkludert i Ukraina, og ignorerer internasjonale traktater». KCNA viser til at det er oppdaget av Russland.

Russland ble anklaget for å spre løgner og desinformasjon da landet i Sikkerhetsrådet påsto at Ukraina har forsøkt å skaffe seg biologiske våpen ved hjelp av USA.

Washington og Kyiv har avvist påstandene, og FNs nedrustningssjef Izumi Nakamitsu sa at FN ikke kjenner til noe program for utvikling av biologiske våpen i Ukraina. USA kalte de russiske påstandene for løgner, mens Storbritannia brukte uttrykket «komplett nonsens».