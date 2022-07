Rwanda sier landet kan ta imot 200 asylsøkere fra Storbritannia

NTB

Rwanda har ikke mulighet til å ta imot mer enn en femdel av de 1.000 asylsøkerne som det østafrikanske landet opprinnelig hadde avtalt med Storbritannia.

Årsaken er at Hope Hostel i Kigali, som er et av stedene asylsøkere fra Storbritannia etter planen skal bo mens søknadene deres behandles, kun har plass til 200 personer.

Det forteller en talskvinne fra den rwandiske regjeringen til den britiske avisen Evening Standard.

– Vi ser på å utvikle infrastrukturen, og vi har identifisert andre alternativer med tanke på overnatting, sier talskvinne Yolande Makolo til avisen.

Stedet skulle egentlig huse 100 personer, men myndighetene ser på muligheten for å doble antall innlosjerte asylsøkere her. Myndighetene er i stand til å «raskt oppskalere» for å ta imot flere asylsøkere, hevder Makolo.

Storbritannia inngikk i april en avtale med Rwanda om å sende asylsøkere dit. Målet var å skremme migranter og flyktninger fra å krysse Den engelske kanalen. I bytte får Rwanda flere millioner pund i utviklingsbistand.