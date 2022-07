Tusenvis evakuert på grunn av voldsomme skogbranner i California

En brannmann jobber med å slukke skogbrannen ved Washburn i Yosemite 11. juli. Foto: Stephen Lam / San Francisco Chronicle via AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Den voldsomme skogbrannen ved Yosemite nasjonalpark i California har slukt over 6.555 mål med skog på under et døgn. Over 6.000 har fått ordre om å evakuere.