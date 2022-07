60 år siden Alcatraz-mysteriet: Er de fortsatt i live?

«Vi klarte oss alle den natten, men bare så vidt!»

På en 500 meter lang øy i San Francisco-bukta, rett utenfor San Francisco, ligger Alcatraz-fengselet.

Det beryktede fengselet var ikke for hvem som helst. Fangene som ble huset her, var ofte fanger som skapte bråk i andre fengsler. Fengselet skulle være umulig å bryte seg ut av, og det var mange som omkom i forsøket. Etter åpningen i 1934, og i løpet av de neste 29 årene Altcatraz var i bruk, var det 36 rømningsforsøk. 15 av dem som prøvde å rømme ble drept under forsøket. Dette er historien om tre menn som kan ha greid det umulige.

I løpet av fire år, fra 1957 til 1961, dukker det opp fire fanger i Alcatraz som senere skal ødelegge fengselets gode rykte. Frank Morris, Allen West og brødrene John og Clarence Anglin kjenner hverandre fra tidligere fengselsopphold. I desember 1961 blir de fire vennene flyttet til celler ved siden av hverandre, og fluktplanleggingen starter. Et halvt år senere, 12. juni i 1962, forsvinner tre av de fire fangene fra Alcatraz. Siden har ingen sett dem. Eller?

I 1963, litt over et år etter den mye omtale flukten, stengte Alcatraz-fengselet. I dag er fengselet en svært populær turistattraksjon, med over en million besøkende hvert år.

Leter fortsatt

Etter 17 år avsluttet FBI sin etterforskning, og ga saken videre til det føderale politietatet U.S. Marshals Service.

I år, 60 år etter flukten, leter U.S. Marshals Service fortsatt etter de tre mennene. Nylig publiserte politietatet redigerte bilder som viser hvordan de tre fangene ville sett ut som gamle menn. I tillegg kom de med en melding til Morris og Anglin-brødrene, dersom de fortsatt skulle være i live.

«Den pågående etterforskningen av flukten fra Alcatraz i 1962 er en advarsel til alle rømlinger om at vi, uavhengig av tid, vil fortsette å lete etter dere og bringe dere for retten».

Kan noen av dem være i live?

Det har hele tiden vært stor usikkerhet om hvorvidt de tre mennene faktisk kom seg til friheten i live. TV-serien «Mythbusters» har blant annet forsøkt å padle seg gjennom de strie strømmene i San Francisco-bukten, og i 2014 kom flere forskere fra Delft-universitetet i Nederland frem til at flukten faktisk var mulig, innenfor et visst tidsrom.

Michael Dyke pensjonerte seg fra U.S. Marshals for noen år siden, men jobbet med etterforskningen av Alcatraz-flukten i 17 år. Han er sikker på at de tre mennene ikke kom seg unna fluktforsøket i live.

– Etter å ha jobbet med denne saken i 17 år, mener jeg det er veldig lite sannsynlig at de tre overlevde den første natten etter flukten. Vi kan aldri si det hundre prosent sikkert, siden ingen lik er funnet, men basert på alle bevisene er det mer enn trolig at alle tre døde den natten og ble feide til sjøs, sier Dyke i et intervju med The Independent.

Flukten

De fire fangene fikk fart på rømningsplanene etter Allen West fant flere sagblader i fengselet under fangearbeid.

Slik så ventilasjonssjaktene i cellene ut.

Kameratene finner ut at det går en ubevoktet gang bak cellene deres, som de kan komme seg inn i via en ventilasjonskanal. Hver celle har en slik kanal. For å komme seg gjennom ventilasjonskanalen, benytter fangene seg av sagblader, skjeer og en hjemmelaget drill, som de har laget av en gammel støvsugermotor, ifølge FBI.

I løpet av de neste ukene utvider fangene ventilasjonskanelene litt etter litt, helt til hullene er store nok til at de kommer seg ut. For å skjule hullene rundt ventilasjonskanalen benytter Anglin-brødrene og Frank Morris seg av dopapir og papp, mens West bruker sement.

For å hindre vaktene i å oppdage at cellene er tomme, bruker de en blanding av såpe, tannkrem, sementstøv og papp til å lage dukkehoder.

Regnfrakker, flåte og dukkehoder

Neste steg blir å finne en måte å forlate øya på. Frank Morris, som ettersigende hadde en IQ på over 130, skal være hjernen bak store deler av planen. Han finner ut at de er nødt til å lage en flåte for å kunne padle seg gjennom San Francisco-bukten.

En av redningsvestene fangene lagde ved hjelp av regnfrakker.

Fangene samler inn regnfrakker som blir delt ut til de innsatte, og syr dem sammen til både livvester og en oppblåsbar flåte. De lager også årer. Alt dette arbeidet tar naturligvis tid, og krever at fangene er borte fra cellene sine. For å hindre vaktene i å oppdage at cellene er tomme, bruker de en blanding av såpe, tannkrem, sementstøv og papp til å lage dukkehoder. Hodene får også hår, som fangene tar fra fengselets frisørsalong. Hver kveld når fangene forlater cellene sine, legger de dukkehodene i senga, så det ser ut som om de ligger og sover.

Slik så det ut i fangenes celler da de var ute for å forberede flukten, og også på fluktnatten.

Den store kvelden

Når den store fluktkvelden endelig er kommet, blir hodene igjen plassert i sengene. Morris og Anglin-brødrene har ingen problemer med å komme seg gjennom ventilasjonskanalen, men West møter uheldigvis på en utfordring. Sementen han har brukt til å skjule hullene rundt kanalen har stivnet. Når han til slutt kommer seg til den ubevoktede gangen, har de tre andre forlatt ham.

Det var gjennom denne luftekanalen fangene kom seg opp på taket.

Gjennom en ventilasjonssjakt tar de tre fangene seg opp til taket. Videre rappellerer de ned langs en pipe fra fengselets kjøkken, før de klatrer over to piggtrådgjerder.

Flåten blir blåst opp og sjøsatt, og de tre fangene har klart det. Hva som skjer videre er fortsatt et mysterium.

Neste morgen, etter at solen har stått opp, legger fengselsvaktene merke til at det er noe som skurrer i tre av fengselscellene. Når de først innser at det er dukkehoder i sengene, er det for sent. Et stort søk blir iverksatt, men alt som blir funnet er en åre, en lommebok og biter av regnfrakker.

Mystisk bilde, familiepost og brev

I årene som følger etter den mye omtalte flukten, mottar Anglin-familien postkort med det de mener er brødrenes håndskrift. Moren deres får også blomster på morsdagen fra en anonym avsender, hvert eneste år til hun dør.

Det ryktes at brødrene dukket opp i morens begravelse utkledd som damer, selv om det svermet med FBI-agenter der.

I 1965 tar Fred Brizzi, en familievenn av Anglin-familien, et bilde av to menn i Brasil. Flere har hevdet at det faktisk er brødrene som er avbildet. I 2020 undersøkte teknologiselskapet IdenTV bildet ved hjelp av kunstig intelligens. Selskapet hevder det er høyst sannsynlig at det er Anglin-brødrene som er avbildet.

Tidligere U.S. Marshall Michael Dyke er skråsikker på at det ikke er Anglin-brødrene som er avbildet på fotografiet fra Brasil.

Dette er ikke tidligere U.S. Marshall Michael Dyke enig i.

– Man kan ikke gjøre ansiktsgjenkjenning på dem. For å kunne gjøre det må du se øynene, pupillene, munnvikene. Også hvor høyt ørene sitter på hodet, sier han.

Dyke påpeker også at de to brødrene skal ha hatt uvanlig lange armer. Mennene på bildet har begge korte armer, ifølge Dyke.

Tidligere U.S. Marshal Michael Dyke møtte til en pressekonferanse i 2012 da det var 50 år siden den historiske flukten.

– Når du ser på målene, er det lett å se at ingen av brødrene er avbildet, sier han.

Brevet fra John



Dyke er rimelig sikker i sin sak om at de tre fangene omkom under fluktforsøket, men i 2013 mottar politiet i San Francisco et håndskrevet brev han ikke kan forklare.

«Jeg rømte fra Alcatraz i juni 1962 sammen med min bror Clarence og Frank Morris. Jeg er 83 år gammel og i dårlig form. Jeg har kreft», heter det i brevet.

«Vi klarte oss alle den natten, men bare så vidt!»

Alcatraz stengte

I 1963, litt over et år etter den mye omtale flukten, stengte Alcatraz-fengselet. Myndighetene hevdet det var for dyrt i drift sammenlignet med andre fengsler. I dag er fengselet en svært populær turistattraksjon, med over en million besøkende hvert år.

Frank Lee Morris, som var 36 år da han rømte, vil være 96 i dag. Clarence Anglin, som var 31 år da han rømte, vil være 91 i dag. John William Anglin, som var 32 år da han rømte, vil være 92 i dag.