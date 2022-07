Voldsomme skogbranner herjer nasjonalpark i California

Brannmenn ved skogbrannen i Midpines i Mariposa i 22. juli. Værforholdene gjør slukningsarbeidet krevende. Les mer Lukk

NTB

Den voldsomme skogbrannen ved Yosemite nasjonalpark i California har slukt over 6.555 mål med skog på under et døgn.