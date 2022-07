Tyrkia sier Russland nekter for å ha angrepet havnen i Odesa

Tyrkias forsvarsminister Hulusi Akar (høyre) tar Russlands forsvarsminister Sergej Sjojgu i hånden, etter at de signerte en avtale om korneksport fredag. Foto: Vadim Savitsky / Russian Defense Ministry Press Service via AP / NTB

NTB

Russland nekter for å ha angrepet havnen i Odesa lørdag slik Ukraina hevder, ifølge Tyrkias forsvarsminister.

– Russland har fortalt oss at de på ingen måte har noe med dette angrepet å gjøre, og at de vil etterforske saken nøye, sier Tyrkias forsvarsminister Hulusi Akar i en uttalelse lørdag kveld.

Ukrainske myndigheter hevder russiske raketter traff en viktig havn for eksport av korn i Odesa lørdag, mindre enn et døgn etter at Russland inngikk en avtale om korneksport med Ukraina i Istanbul. Russland har ikke kommentert påstandene.

Akar understreker at påstandene fra Ukraina likevel gjør Tyrkia bekymret.

– Vi vil fortsette å oppfylle våre forpliktelser under avtalen vi signerte i går, sier han til det tyrkisk-statlige nyhetsbyrået Anadolu.

Odesa ligger ut mot Svartehavet og spiller en viktig rolle i eksporten av korn. Angrepet er foreløpig ikke bekreftet av uavhengige kilder.