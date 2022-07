Minst 17 døde i flom i Iran

NTB

En flom har forårsaket oversvømmelser i Fars-provinsen sør i Iran og tatt livet til minst 17 mennesker lørdag, ifølge iranske medier.

– Kraftig regn oversvømmet Roudbal-elven ved byen Estahban, opplyser byens ordfører Yousef Karegar.

Han sier at redningsarbeidere klarte å redde 55 personer fra å drukne i flommen, men legger til at seks personer er fremdeles savnet.

Irans meteorologiske institutt varslet i forkant av flommen at det ville komme kraftig nedbør over hele landet. Farene for oversvømmelser har også blitt forverret av at det den sisten tiden er bygget flere bygg og veier i nærheten av elver.