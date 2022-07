Trump og Pence driver valgkamp mot hverandre

Donald Trump jobber for at kandidater som støtter ham skal vinne viktige valg rundt om i USA. Foto: AP / NTB

NTB

Tidligere president Donald Trump og hans visepresident Mike Pence driver fredag valgkamp for hver sin rivaliserende kandidat i guvernørvalget i Arizona.

Trump og hans tidligere makker glir stadig mer fra hverandre. Nå er de involvert i en valgkamp som minner om en stedfortrederkrig som også blir en slags kamp om det republikanske partiets sjel.

Pence driver valgkamp for Karrin Taylor Robson. Han skryter av suksessene fra det han kaller Trump-Pence-administrasjonen, men nevner ikke direkte den voksende konflikten mellom de to.

En stemme på Robson er ifølge Pence «et øredøvende budskap som vil bli hørt i hele USA om at det republikanske partiet er fremtidens parti».

Dette blir tolket som en skjult kritikk av republikanere som fortsatt holder fast i løgnen om at Trump – og dermed også Pence – var den ekte vinneren av valget i 2020.

Det er noe Robsons rival, Kari Lake, står fast ved. Hun driver valgkamp etter Trumps lærebok og angriper politiske motstandere og mediene. Trump skal fredag kveld holde et valgkampstevne for den tidligere TV-verten.

– Kari vil gjøre den fantastiske familien sin og hele MAGA-bevegelsen stolt, sier Trump i en uttalelse og viser til slagordet Make America Great Again.

Trump sier at Lake vil kjempe for å gjenopprette troverdigheten til valgene i USA, både i fremtiden og fortiden.

Fra Reagan til Trump

Robson er en advokat som får støtte fra flere topp-republikanere som i økende grad ønsker et brudd med Trump og historien om 2020-valget. Hennes støttespillere er i tillegg til Pence blant annet tidligere New Jersey-guvernør Chris Christie og nåværende Arizona-guvernør Doug Ducey.

Ducey fikk oppmerksomhet for at han ignorerte en telefon fra Trump da han skulle sertifisere Joe Bidens valgseier i Arizona.

Robson sier at valget i 2020 ikke var rettferdig og anklager liberale dommere for å ha endret spillereglene i siste liten, samt mediene for å undertrykke konservative stemmer. Men hun går ikke så langt som å si at Trump tapte på grunn av et stjålet valg.

Pence sier på sin side at Lake ikke har en langvarig republikansk historie. Han viser til at hun støttet Barack Obamas presidentkampanje og at hun postet en meme som sa at Trump ikke var hennes president like før han ble tatt i ed i 2017.

– Dere trenger en guvernør som har støttet hver konservative kamp fra Ronald Reagan til Donald Trump, sier Pence.

Robson jobbet i Reagan-administrasjonen og samlet inn penger til Trump-kampanjen sammen med sin mann Ed Robson, som er en av Arizonas rikeste. Robson har imidlertid også donert til demokratene.

– Blink på ryggen til Pence

Konflikten mellom Trump og Pence er hett i nyhetsbildet for tiden som følge av høringene om kongresstormingen, der Trump ifølge komitémedlemmene satte en blink på ryggen til Pence.

Under høringen torsdag ble det avspilt et lydopptak av Secret Service-agenter som passet på Pence under stormingen. De fryktet for sine liv og sendte beskjeder til sine nære i tilfelle de skulle dø.

Like etter tvitret Trump at Pence ikke hadde motet til å stanse sertifiseringen av valgresultatet, som ble avbrutt da den sinte folkemengden stormet Kongressen.

Trump og Pence har også drevet valgkamp mot hverandre tidligere, i Georgia der Pences kandidat Brian Kemp lett slo David Perdue, som hadde Trumps støtte i ryggen.

Republikanernes nominasjonsvalg i Arizona er 2. august.