Biden med hes koronastemme: – Mye bedre enn jeg høres ut som

I dette bildet som er offentliggjort av Det hvite hus, sitter Joe Biden i en telefonsamtale fra isolasjonstilværelsen i boligdelen til Det hvite hus. Foto: Adam Schultz / Det hvite hus / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

USAs president Joe Biden sier at han har det bra etter at han ble smittet av koronaviruset, selv om den hese stemmen avslører at han har symptomer.