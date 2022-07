Dansk vaksineprofessor sier det haster å gi oppfriskningsdoser

NTB

De eldste og dem på sykehjem burde ha fått fjerde vaksinedose allerede i juni, mener en dansk vaksineprofessor.

Danske helsemyndigheter har som mål å begynne å gi sykehjemsbeboerne et fjerde vaksinestikk i midten av september.

Det er altfor sent, mener Camilla Foged som er vaksineprofessor på universitetet i København. Hun er også vaksinerådgiver for folkehelsemyndighetene.

Det er ventet kraftig smitteøkning i Danmark til høsten når været blir kaldere.

I Norge anbefalte regjeringen fra 1. juli at alle over 75 år å ta en ny oppfriskningsdose. Sykehjemsbeboere og personer over 80 prioriteres.