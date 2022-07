Zelenskyj-rådgiver sier 1.000 russere er omringet i Kherson

NTB

Mer enn 1.000 russiske soldater er blitt omringet av ukrainske styrker i Kherson sør i Ukraina, ifølge en rådgiver for president Volodymyr Zelenskyj.

Presidentrådgiver Oleksij Arestovytsj sier at de russiske styrkene har gjort et mislykket forsøk på å bryte seg ut, men at de er omringet nær landsbyen Vsyokopillja.

Den ukrainske hæren har de siste ukene gjennomført en stor motoffensiv i Kherson-regionen, som i stor grad har vært under russisk kontroll siden invasjonen i februar.

Det er meldt om flere anti-russiske demonstrasjoner i Kherson den siste måneden, samt angrep mot okkupantmyndighetene.