Drepte kvinne (20) og fraktet vekk liket i en søppeldunk

Mann dømt:

Mannen skal ha flyttet liket i en søppeldunk, her fanget opp på et overvåkningskamera.

En opprinnelig rumensk mann ble tirsdag dømt for drapet på en 20 år gammel kvinne i London i fjor. Mannen skal ha slått den unge kvinnen flere ganger i hodet med en stikksag og flyttet liket i en søppeldunk.

Det var 9. mai 2021 at en 64 år gammel mann skal ha drept en 20 år gammel kvinne i en container som var omgjort til en leilighet. De to hadde flere ganger blitt sett sammen i månedene før drapet.

Om morgenen samme dag som kvinnen ble drept fortalte hun kjæresten sin at hun skulle på jobb. Kvinnen skal ha jobbet for en ungarsk kistemaker.

Hun hadde utvekslet meldinger både med drapsmannen og sjefen sin før hun bestilte en Uber til sjefens hjem.

Før Uberen ankom skal drapsmannen ha møtt henne på cafeen hvor hun satt. Kvinnen skal så ha satt seg inn i mannens bil.

Det skriver The Sun.

Puttet i søppeldunk

Det var kvinnens kjæreste som meldte henne savnet, skriver BBC. Politiets etterforskning ledet dem til mannens container i London, hvor de fant blodflekker som samsvarte med den forsvunne kvinnen. Det ble også funnet blod i mannens bil.

Mannen ble siktet for mord 21. mai i fjor, men politiet hadde da fortsatt ikke funnet kvinnen.

Liket ble funnet 14. juni 2021, 36 dager etter forsvinningen. Rettsmedisinerne konstaterte deretter at hun var blitt slått i hodet minst 20 ganger, skriver Metropolitan Police i en pressemelding.

Overvåkningsbilder viser mannen mens han vasker blod fra hendene og ansiktet. Han skal ha bundet opp og pakket liket i en pose, før han la det i bilen sin.

Mannen skal ha drept kvinnen i en container som var omgjort til en leilighet. Han skal også ha eid en leilighet til 700.000 pund i London, skriver The Sun.

Dagen etter drapet transporterte han liket til en park, der han skal ha brukt en søppeldunk for å skjule den døde kroppen. I parken skal mannen ha gjemt liket i en haug bestående av grener og stokker i et skogområde.

Mannen skal i dagene etter drapet ha besøkt parken fem ganger, og i samme tidsrom fortalt sønnen sin at han ville flytte tilbake til Romania. Det skriver BBC.

Hevdet han ble dopet ned

Kvinnens klær ble funnet i en pose sammen med drapsvåpenet, en stikksag som fremdeles hadde kvinnens hår på seg.

Mannen selv hevdet at kvinnen hadde dopet han ned med iskaffe, og fortalte at han kun hadde flyttet liket, ikke drept henne.

Under kryssforhør hevdet aktor Jake Hallam at mannens forklaring ikke var sannferdig, skriver BBC.

Tirsdag ble mannen dømt for drapet. Straffeutmålingen er utsatt til 25. juli slik at retten kan få forklaringer fra kvinnens familie i Ungarn, såkalte victim impact statement, for å belyse innvirkningen drapet har hatt på dem.