WHO: Liten risiko for global spredning av marburgviruset

NTB

Utbruddet av det ebolalignende marburgviruset utgjør en stor fare for Ghana, en moderat fare for regionen og lav fare for verden, mener WHO.

Verdens helseorganisasjon bekrefter at to mennesker er døde av viruset i Ghana. Det er ikke funnet noen felles kobling mellom de to.

WHO skriver i en oppdatering av sakene vekker bekymring for Ghana. Kilden til utbruddet er ikke kjent, og det er behov for overvåking av smitten.

Det er også en risiko for spredning g til nabolandene ettersom den første som fikk påvist smitte, hadde vært vest i Ghana nær grensen til Elfenbenskysten. WHO skriver også at det er grunn til bekymring for at den første som døde, ikke ble begravet på en trygg måte. Personen ble gravlagt i Savannah-regionen som grenser til Elfenbenskysten og Burkina Faso.

– Derfor mener WHO risikoen for dette utbruddet er høy på nasjonalt nivå, moderat på regionalt nivå og lav for verden, skriver WHO.