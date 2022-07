Mener et bilde utløste drapet på britisk journalist i Amazonas

En jente fra den brasilianske urbefolkningen farger en plakat med et bilde av den drepte britiske journalisten Dom Phillips og urfolkseksperten Bruno Pereira.

NTB

Amazonas-drapene i juni skjedde trolig etter at de avdøde prøvde å fotografere en båt som tilhørte drapsmennene deres, ifølge kontoret til Brasils riksadvokat.

Den britiske journalisten Dom Phillips og den brasilianske urfolkseksperten Bruno Pereira ble drept da de var på vei tilbake fra en reise i en avsidesliggende del av Amazonas i juni, der narkotrafikk, uregistrerte gullgruver og ulovlig fiske er utbredt.

Fredag ble det kjent at dobbeltdrapet trolig skjedde fordi Pereira ba Phillips om å fotografere båten til de tre mennene som er siktet for å ha drept dem.

Drept fordi han var et vitne

– Pereira ble drept av tre kuler, en i ryggen uten mulighet for forsvar, heter det i en uttalelse fra politiet.

– Phillips ble rett og slett drept fordi han var sammen med Pereira, for å sikre at det ikke var vitner til drapet, står det videre.

Politiet etterforsker om en mulig kobling til ulovlig fiske på områder tilhørende urbefolkningen, et tema som var viktig for Pereira, kan ha vært motiv for drapet.

Hittil er tre menn siktet for drapet, og en fisker er pågrepet for å ha tilstått å ha begravet de drepte. To av de tre siktede erkjenner straffskyld.

Anklager Bolsonaro

Philips, som har skrevet mange artikler om Amazonas og skrev jevnlig for den britiske avisa The Guardian, var i gang med en bok om situasjonen for urfolket i den avsidesliggende Javari-dalen.

Pereira, som fulgte ham på turen, hadde fått utallige dødstrusler for sitt arbeid for urbefolkningen.

Aktivister legger skylden for drapene på president Jair Bolsonaro, som har åpnet for kommersiell utnytting av regnskogen i Amazonas på bekostning av urbefolkningen og miljøet.