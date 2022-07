Russland åpner for ukrainsk korneksport innen få dager

Seremonien der avtalene mellom Ukraina, Russland, Tyrkia og FN ble undertegnet i Istanbul fredag. Foto: Khalil Hamra / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Russlands forsvarsminister Sergej Sjojgu sier forholdene kan ligge til rette for at Ukraina kan eksportere korn via Svartehavet i løpet av noen dager.