FN: Enighet om kornavtale mellom Ukraina og Russland

NTB

Ukraina og Russland har undertegnet en avtale om eksport av korn, ifølge FNs generalsekretær António Guterres.

Avtalen er signert av Russlands forsvarsminister Sergej Sjojgu og Ukrainas infrastrukturminister Oleksandr Kubrakov i Istanbul fredag.

Den innebærer blant annet at korneksporten gjenopptas fra tre ukrainske havner ved Svartehavet, og 22 millioner tonn ukrainsk korn kan sendes ut i verden.

Målet med avtalen er å dempe en global matkrise i kjølvannet av Russlands krig i Ukraina.

Et fyrtårn av håp

– I dag er det et fyrtårn ved Svartehavet. Et fyrtårn av håp, et fyrtårn av muligheter og et fyrtårn av lettelse for en verden som trenger det mer enn noen gang, sier Guterres i en uttalelse

Han var til stede under signeringen av kornavtalen sammen med Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan, som hadde lagt til rette for samtaler mellom Russland og Ukraina.

Avtalen skal også bedre Russlands mulighet til å eksportere korn og gjødsel til et verdensmarked som sliter med mangel på korn og svært høye matpriser.

En åker brenner i utkanten av Kurakhove i Donetsk øst i Ukraina. Stekende sol, lite regn og russiske rakettangrep øker faren for branner på ukrainske åkre. Les mer Lukk

Sikker passasje

I avtalen er det slått fast at lasteskip med korn skal få sikker passasje gjennom Svartehavet. Det skal overvåkes og koordineres av en gruppe med base i Istanbul, som har representanter fra både Ukraina, Russland, Tyrkia og FN.

– Ukraina signerer ikke noen dokumenter med Russland. Vi vil signere en avtale med Tyrkia og FN, skrev Zelenskyjs nære rådgiver, Mykhailo Podoljak, på Twitter i forkant av signeringen.

Han legger til at Russland vil signere en egen avtale som gjenspeiler den som Ukraina skriver under på.

Podoljak understreker at Ukraina vil svare militært på enhver provokasjon fra Russland, og han sier at russiske skip og representanter ikke vil slippe inn til ukrainske havner som brukes til korneksport.

Ukrainsk korneksport fra Svartehavskysten har i flere måneder vært blokkert på grunn av Russlands krigføring i Ukraina.