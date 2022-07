Ni sivile drept i kamper i Libyas hovedstad

NTB

Minst ni sivile ble drept og 25 andre såret da det natt til fredag brøt ut kamper mellom ulike militser i Libyas hovedstad Tripoli, opplyser nødetatene.

Blant de drepte er et barn, opplyser nødetatene til TV-kanalen Al-Ahrar.

Flere av dem som overlevde, er alvorlig skadd, og hundrevis måtte flykte for livet da kampene brøt ut.

Kampene startet med en skuddveksling mellom to militser i Ain Zara, en tett befolket bydel øst i Tripoli, torsdag kveld.

Kampene spredte seg, og 60 studenter i en studentby var en stund fanget midt i kryssilden. De ble etter hvert reddet ut, opplyser en talsmann for ambulansetjenesten.

Flyktet ned i kjelleren

Hundrevis av kvinner som deltok på bryllupsseremonier i Fornaj-distriktet, havnet også midt i kampene.

– Vi tilbrakte natten i kjelleren. Barna våre var skrekkslagne, sier en av innbyggerne, Mokhtar al-Mahmoudi, til nyhetsbyrået AFP.

Libya har fortsatt to rivaliserende regjeringer, elleve år etter at regimet til Muammar Gaddafi ble styrtet av opprørere ved hjelp av luftstøtte fra Nato.

Økte spenninger

Den siste tiden har det igjen brutt ut kamper etter en relativt rolig periode. Begge de to militsene som barket sammen i Tripoli. er imidlertid formelt lojale mot den FN-støttede regjeringen.

Landets to statsministre er basert i hver sin by, og spenningene mellom dem har økt i månedsvis.

Det skaper frykt for en ny voldelig opptrapping bare to år etter at partene inngikk våpenhvile og opprørsgeneralen Khalifa Haftar, som er basert øst i landet, gikk med på å avslutte sitt forsøk på å ta kontroll over Tripoli.