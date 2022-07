Russland stenger organisasjon for jødisk utvandring

NTB

Det russiske justisdepartementet har bedt om at en organisasjon som hjelper russiske jøder med å utvandre til Israel, skal oppløses.

Ifølge offisielle dokumenter legger justisdepartementet lovbrudd til grunn, uten at det er spesifisert hva slags brudd det dreier seg om. Det skal holdes en rettslig høring om saken 28. juli.

Organisasjonen Jewish Agency for Israel hjelper jøder verden over som ønsker å utvandre til Israel, og har blant annet et kontor i Russland.

Israels statsminister Yair Lapid lover at landet skal bruke diplomatiske kanaler for å sikre at organisasjonen får fortsette. Diasporaministeren Nachman Shai er mindre diplomatisk og hevder grepet skyldes at Israel har inntatt en tøffere linje mot Russlands invasjon av Ukraina de siste ukene.

– Russiske jøder skal ikke tas som gissel av krigen i Ukraina, skrev Shai på Twitter torsdag.