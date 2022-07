Et mystisk rosa lys skapte forvirring i Australia

Noen trodde dommedag var nær da himmelen over Mildura i Australia ble rosa. Årsaken til den imponerende nattehimmelen viste seg å være noe helt annet.

Den australske kvinnen Tammy Szumowski ble onsdag vitne til et imponerende syn da nattehimmelen over Mildura i Australia ble lysende rosa. Selv om årsaken til lyset er noe spesiell er den ikke av apokalyptisk karakter slik Szumowski først trodde.

Et annet bilde av det rosa lyset. Foto: Instagram / Reuters / NTB Les mer Lukk

– Jeg prøvde å fremstå som en rolig mamma og fortalte barna at det ikke er noe å bekymre seg for, sier Szumowski om da hun først så det rosa lyset, ifølge BBC.

I likhet med andre overraskede mennesker tok fantasien til Szumowski overhånd og pekte på både romvesener og asteroide som kilden til lyset.

En annen kvinne som bevitnet hendelsen er Nikea Champion. Hun trodde at det først var snakk om en rød måne før hun innså at lyset kom fra bakken.

– Flere scenarier der verden går under gikk gjennom hode mitt, sier Champion til BBC.

Avslørte hemmelig cannabisfarm

Det var verken dommedag, romvesener eller asteroider som sto bak det mystiske lyset. Årsaken til det hele skal ha vært at en hemmelig cannabisfarm som benytter seg av det sterke rosa lyset for å gro cannabis. Denne kvelden hadde ikke blendingsgardinene fungert slik de skulle.

Den aktuelle cannabisfarmen er lovlig og dyrker medisinsk cannabis, men har blitt holdt hemmelig av sikkerhetsårsaker. Det er kun medisinsk cannabis som er lovlig i Australia.

Ifølge cannabisprodusenten Cann Group var det en skyet kveld og det gjorde at lyset skapte den effekten det gjorde, noe som omtales som en «solnedgang på steroider», skriver BBC.

Knakk sammen

– Jeg knakk sammen av latter. Det kunne ha vært noe som var så mye kulere, men det var bare lys til medisinsk marihuana, sier Nikea Champion etter å ha blitt opplyst om årsaken.

Tammy Szumowski sier også at hun fikk seg en god latter. Til tross for at hun først nærmest fikk panikk, ble hun lamslått av lysshowet.

– Jeg synes det var herlig. De burde gjøre det oftere, sier hun.