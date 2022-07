FT: Russisk-okkupert atomkraftverk brukes til å skyte raketter mot ukrainsk by

NTB

Russiske styrker bruker det okkuperte atomkraftverket Zaporizjzja som base til å skyte raketter mot den ukrainske byen Nikopol, melder Financial Times.

I løpet av to kvelder denne uken ble det skutt rundt 100 raketter mot byen, skriver avisen. Den ene kvelden ble både boligblokker og en fabrikk rammet, og to personer skal ha blitt drept.

Ettersom rakettene blir skutt fra atomkraftverket, er det lite ukrainske styrker kan gjøre for å hindre angrepene. Skulle ukrainske styrker angripe anlegget, vil det være stor risiko for ødeleggelser som kan føre til radioaktive lekkasjer.

Russiske styrker tok kontroll over det som er Europas største kjernekraftverk i begynnelsen av invasjonen. Den gang var det stor frykt for at de russiske angrepene ville føre til en atomkatastrofe.

Ifølge ukrainske tjenestemenn har Russland siden utplassert 500 soldater og tunge våpen ved anlegget. Kun 5 kilometer unna, på andre siden av elven Dnipro, ligger Nikopol, som fram til 2014 hadde rundt 100.000 innbyggere. I dag er antallet innbyggere halvert.

Russland har denne uken hevdet at Ukraina ved to anledninger har skutt mot anlegget, og at en katastrofe så vidt ble unngått fordi ukrainerne bommet.

Det ukrainske statlige atomkraftselskapet Energoatom oppga torsdag at Russland har flyttet store mengder militært utstyr og ammunisjon inn i maskinrommet til den første reaktoren.

– De bryter på kynisk vis fortsatt alle normer og sikkerhetskrav med hensyn til brann og radioaktive lekkasjer, skriver selskapet i en uttalelse.