Storker i Spania har sluttet å migrere til Afrika om vinteren

NTB

Storker i Spania drar ikke lenger sørover til afrikanske land om vinteren. Varmere klima og mat på søppelfyllinger har ført til at fuglene dropper turen.

De karakteristiske fuglene er kjent for de lange beina og det spisse, tynne nebbet. Tradisjonelt har de pleid å reise til varmere strøk om vinteren, og returnert til Spania om våren.

Rikelig med mat på søppelfyllinger samt stigende temperaturer har imidlertid ført til at stadig flere storker blir i Spania gjennom vinteren.

Ifølge fuglelivsorganisasjonen SEO er det hovedsakelig temperaturendringene som er årsaken til at storkene har sluttet å migrere til Afrika om vinteren.

– Endringen i storkens vandringsvaner er et tydelig eksempel på effektene av menneskelig aktivitet på biologisk mangfold, heter det i en SEO-rapport.

I byen Alcalá de Henares har storkene blitt et symbol på byen fordi det er såpass mange av dem der.

– Hvor enn du titter, ser du en stork, sier veterinær Almudena Soriano.

Han anslår at om lag 70 prosent av Spanias storker har sluttet å migrere til Afrika om vinteren. Soriano sier at storkene også sparer seg for en farlig reise ved å bli i Spania.

– Mange dør på veien dit. Voksne storker som har gjennomført reisen tidligere vil ikke gjenta opplevelsen, sier han.

– Og siden de flytter etter hvert som de finner mat, er det ikke lenger noen grunn til å dra heller, sier han videre.