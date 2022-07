Ukrainske flyktninger i Polen lever i uvisshet

NTB

Ukrainske flyktninger i Polen vil ikke flytte for langt fra Ukraina, men uten jobb og bolig er det mange av dem som sitter fast på flyktningsentrene.

Kyrill prøver å slå i hjel tiden. Sittende på jakken sin ved flyktningsenteret Global Expo i sentrum av den polske hovedstaden Warszawa, forsøker elleveåringen å skru på en scooter.

De sise fire månedene har han bodd på flyktningsenteret sammen med familien, mor Oleana Polonitska og tante Oksana.

De flyktet fra Ukraina kort tid etter at Russland invaderte hjemlandet deres i slutten av februar. Sammen med hundretusenvis av andre ukrainere dro de over den polske grensen.

Livet på vent

Senteret skulle være en midlertidig løsning, men så lenge krigen fortsetter, er livene til den vesle familien fremdeles satt på vent.

– Alt jeg ønsker er å kunne reise hjem igjen. Hvis ikke håper jeg vi kan bli omplassert til et annet sted i Polen, sier mor Polonitska.

Av de 1,2 millioner ukrainske flyktningene som har søkt om midlertidig beskyttelse i Polen, leier de fleste bolig eller så bor de hos noen, ifølge FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR).

Men 20 prosent bor fremdeles på flyktningsentre som Global Expo.

Mange tusen flyktninger lever derfor i uvisshet på den polske grensen. De vil ikke flytte langt unna sine hjem i Ukraina, men utsiktene i Polen er ikke spesielt mye bedre.

Få muligheter i byene

Av familiene på Global Expo er det flere som venter på få å flytte inn til polske familier. Det er færre familier nå som tilbyr flyktninger husly enn hva det var i starten, ifølge frivillige ved senteret.

– Vi får fortsatt tilbud fra polske familier som vil bosette flyktninger, men de kommer ikke lenger fra de store byene, sier Angelika. Hun jobber med å omplassere ukrainske familier fra sentre til polske familier og andre boliger.

– Ukrainere vil bli værende i de store byene fordi de tror det er størst sannsynlighet for å få jobb der, sier hun videre.

Flytte til landet?

Tirsdag kunngjorde polske myndigheter et nytt program som oppmuntrer flyktninger til å flytte til landlige områder som mangler arbeidere.

Polske husholdninger som huser flyktninger, mottar et daglig stipend på 40 zloty, tilsvarende 85 norske kroner. Den summen får de i 120 dager eller mer, avhengig av situasjonen.

Tanken er at fire måneder er nok tid for flyktninger å finne seg til rette, et sted å bo og en jobb. Men det tidsaspektet er ikke realistisk for alle. Mange forblir arbeidsledige og sliter med å finne en bolig å leie. Årsaken er at etterspørselen overstiger tilbudet i de store byene.

– Noen flyktninger kommer til senteret etter å ha bodd med polske familier som ikke lenger har råd eller vilje til å huse dem lenger, sier Marcin Kulicki, som er blant de frivillige som hjelper flyktningene.

Jobbtilbud i Japan

Over resesjonsdisken i Global Expo henger det et japansk flagg. De ukrainske flyktningene får til stadighet tilbud om å bosette seg i andre land, og noen ganger får de også jobbtilbud i landene i samme slengen.

– Vi har en samarbeidsordning med den japanske regjeringen om at 2.000 flyktninger kan dra dit for å jobbe, sier Maksym Demidov. Han leder en polsk-ukrainsk veldedighetsorganisasjon.

Demidov sier at rundt 50 personer er klar til å dra av gårde til Japan. Men han legger til at de fleste flyktningene foretrekker å bli i Polen, uansett hva andre land måtte tilby.

Ukraina i ruiner

Ifølge Flyktningkonvensjonen planlegger 79 prosent av ukrainske flyktninger i Polen å bli værende i landet i den nærmeste fremtiden.

Likevel er det mange som ser dystert på å flytte tilbake til de ukrainske hjemmene sine som befinner seg i okkuperte områder.

– Jeg er fra Mariupol og leiligheten min ligger i ruiner. Det er ingenting å dra tilbake til, sier Daniel Lupanov. Han bor også på Global Expo.

Lupanov vil langt bort fra krigen og har søkt om visum til Canada.

– Det har fungert bra. Jeg er ung og hadde lyst til å reise, sier han med bitter, ironisk undertone.