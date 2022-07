Demonstrasjoner etter at mexicansk aktivist ble påtent og drept

NTB

En mexicansk kvinneaktivist og mor til et barn med autisme er død etter at hun ble satt fyr på i helga.

Angrepet på Luz Raquel Padilla har ført til store demonstrasjoner rundt om i Mexico. Demonstrantene krever at drapet straffeforfølges.

35-åringen ble angrepet, dynket i alkohol og påtent av tre menn og en kvinne i en park i Zapopan lørdag, opplyser statsadvokat Luis Joaquin Mendez.

En nabo av kvinnen er pågrepet, men ikke siktet for drap. Vitner sier han ikke var til stede da angrepet skjedde. Luz Raquel Padilla hadde tidligere i år anklaget ham for trusler og for å ha skrevet «jeg vil brenne deg levende» på en vegg i bygget hun bodde i.

Flere kvinner demonstrerte foran politistasjonen i Zapopan torsdag. De anklager myndighetene for å ha vist likegyldighet til drapet.

Luz Raquel Padilla var med i en gruppe som krever rettigheter for omsorgspersoner. Norma Villanueva, en annen aktivist i gruppa, sier at kvinnens naboer ikke aksepterte at hun og sønnen bodde der.