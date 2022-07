Ukjent Trump-video vist under høringen

En tidligere ukjent video av Donald Trump fra dagen etter kongresstormingen ble vist i torsdagens høring. Foto: Patrick Semansky / AP / NTB

NTB

En video der Donald Trump dagen etter kongresstormingen sier at han ikke vil si at valget er over, ble vist i Kongressen torsdag.