Ebola-lignende virus påvist i Ghana

NTB

Det smittsomme marburgviruset er påvist i Ghana, og to personer er døde. En norsk forsker sier viruset er skremmende, men frykter ikke et større utbrudd.

Utbruddet er det første av dette viruset i Ghana og ble bekreftet i helga. En mann på 26 år og en kvinne på 51 er døde og viruset er påvist i prøver som er bekreftet av Verdens helseorganisasjon

– Det er et stort og sammensatt team som jobber på bakken med å spore opp kilden slik at den kan begraves, sier helsedirektør Patrick Kumah-Aboagye i Ghana til BBC.

– Av alle skumle virusinfeksjoner, er ebola og marburgvirus i øverste divisjon. Vi har fått en vaksine mot ebola som virker, men ikke mot marburgvirus, sier Anne Spurkland, professor og immunolog ved Universitetet i Oslo, til NRK.

Hun påpeker at det heller ikke finnes en kur. Viruset smitter gjennom kroppsvæske. Det er nært beslektet med ebola.

– Det er for tidlig å si noe om omfanget. Vi må prøve å ha litt is i magen her. Det skremmer ikke meg foreløpig. Tidligere utbrudd av marburgvirus har vært få og små, sier Spurkeland.