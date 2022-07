FN-sjefen ber om granskning av angrep i Irak

Et av ofrene for angrepet i Zakho blir begravet i Bagdad. Foto: Ali Jabar / AP / NTB

NTB

FNs generalsekretær António Guterres ber om en granskning av angrepet som tok livet av minst åtte sivile i Irak. Han sier de som sto bak må stilles til ansvar.

Irak har anklaget Tyrkia for å ha stått bak angrepet i en kurdisk fjellandsby nord i Irak. Tyrkia legger skylden på Kurdistans arbeiderparti (PKK). Ifølge FN ble åtte sivile drept og 23 andre såret. Lokale medier har meldt at ni ble drept.

– Generalsekretæren fordømmer det dødelige angrepet i Zakho og ber for en rask og grundig etterforskning for å avsløre hva som skjedde og sikre at de som sto bak, blir holdt ansvarlige, sier FN-sjefens talsperson.

Angrepet rammet en park i Parakh i Zakho-distriktet. Det har ført til rasende demonstrasjoner mot Tyrkia over hele Irak. Tyskland har også bedt om en granskning av angrepet.