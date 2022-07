Madeleine McCann-siktede sammenligner politiadvokaten med Hitler

Tyske Christian Brueckner er politiets hovedmistenkte for bortføringen av tre år gamle Madeleine McCann i Portugal i 2007. Foto: Montasje/NTB/AP

Den mistenkte mannen i Madeleine-saken hevder livet hans er ødelagt og uttrykker stor frustrasjon fra fengselet.

Mannen som er mistenkt for å ha bortført og drept Madeleine McCann, Christian Brueckner, kommer med en rekke krasse utsagn mot den tyske politiadvokaten som leder etterforskningen mot ham. Det viser et fengselsbrev The Mirror har fått tilgang til.

I brevet sammenligner Brueckner politiadvokaten, Hans-Christian Wolters, med den tyske føreren Adolf Hitler.

45 år gamle Brueckner soner for tiden en syvårig dom for voldtekten av en 72 år gammel kvinne. Han skal tidligere ha forgrepet seg på to små jenter.

Fortvilet over situasjonen

I brevet skriver Brueckner at livet hans har blitt ødelagt av «Hitler-lignende oppførsel» hos politiadvokaten. Overgrepsmannen er fortvilet over at han fortsatt har status som siktet, og mener politiet ikke har beviser mot ham.

Ifølge Brueckner spør folk stadig om hvor han var 3. mai 2007. Han legger vekt på at det ikke er opp til ham å legge frem bevis.

«Spør heller ham (Wolters, red.anm.) hvorfor han ødela livet til et menneske ved å fortelle løgner til offentligheten i 2020. Jeg kan ikke spørre ham. Han snakker kun til meg ved å bruke media», skriver Brueckner i brevet.

Politiet hevder fortsatt å ha beviser for at Brueckner kidnappet Madeleine McCann, i følge Daily Mail.

Saken fikk stor oppmerksomhet

3. mai 2007 lot Gerry og Kate McCann sine tre barn, inkludert Madeleine, sove i hotelleiligheten deres i Praia da Luz, Portugal. De skulle ut å spise med noen venner på en restaurant i nærheten.

Da de kom tilbake lå ikke lenger den tre år gamle jenta i sengen sin. Politiet mente en periode at det var foreldrene som drepte datteren ved et uhell og prøvde å dekke over det ved å iscenesette en kidnapping. Senere frikjente en politirapport foreldrene.

I 2019 kom det som så ut til å være et nytt gjennombrudd i saken. Den tyske mannen Christian Brueckner fikk status som hovedmistenkt, men det er per dags dato ikke tatt ut siktelser mot ham.

Foreldrene har gjennom årene reist til flere land for å få skape oppmerksomhet rundt forsvinningen, i håp om at noen kunne hjelpe til med å finne datteren. Blant annet besøkte de pave Benedikt XVI og fikk støtte fra kjendiser som David Beckham, Cristiano Ronaldo og J.K. Rowling.

Skal ha vært i området

Selv om Brueckner hevder sin uskyld, er det er flere forhold som peker i retning av den tidligere dømte overgriperen.

Den siktedes ekskjæreste fortalt tysk politi i fjor at mannen skal ha innrømmet å ha vært i nærheten av McCann-familiens leilighet da forsvinningen skjedde.

Den tidligere kjæresten oppdaget også at Brueckner hadde overgrepsmateriale med barn på telefonen og laptop. I noe av overgrepsmaterialet skal han selv ha deltatt.

I tillegg skal et vitne, som var venn av McCann-ekteparet, forklart at hun så en mørkhåret mann i mørk jakke og beige bukser bære et barn bort fra leiligheten natt til 4. mai 2007. Beskrivelsen passer godt til Brueckners utseende.