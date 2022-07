Apotekansatte i USA må stille abortspørsmål

Et CVS-apotek i Woburn, Massachusetts. Foto: Charles Krupa / AP / NTB

NTB

Apotekansatte i flere delstater i USA har fått instruks om at de må forsikre seg om at legemidler ikke skal bli brukt til å ta abort.

Det skjer etter at USAs høyesterett tidligere i sommer opphevet den nasjonale abortretten. Abort er nå blitt forbudt i flere delstater i varierende grad.

Apoteket CVS bekrefter at deres ansatte i flere delstater stiller kontrollspørsmål til folk som skal hente ut enkelte reseptbelagte legemidler. Det gjelder legemidler som inneholder methotrexate og misoprostol, som brukes i legemiddelassistert abort, men også for å behandle andre tilstander.

Ansatte i Alabama, Arkansas, Idaho, Oklahoma og Texas har fått denne instruksen.

Talsmann Mike DeAngelis i CVS sier at delstatslover begrenser utlevering av medisiner som kan brukes til abort, noe som gjør at det stilles krav til at apotekene stiller slike kontrollspørsmål.

Biden-administrasjonen har advart mot at abortlovene kan føre til at enkelte ikke får medisinen de trenger til behandlingen av sykdommer som kreft og magesår.