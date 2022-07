Ukraina hevder Russland lagrer våpen i okkupert atomanlegg

Bildet viser det okkuperte Zaporizjzja-anlegget, som er Europas største atomanlegg.

NTB

Ukraina anklager Russland for å oppbevare våpen i det okkuperte Zaporizjzja-atomanlegget, etter at russerne hevdet at ukrainske styrker hadde skutt mot kraftverket.