Større områder i Europa ødelagt av skogbrann hittil i år enn i hele fjor

NTB

Skogbrannene som har herjet Europa de siste ukene, har allerede ødelagt større områder enn det som gikk tapt i branner i hele 2021.

Til og med 16. juli i år har branner over hele Europa brent ned 517.881 hektar, ifølge EUs organ for overvåking av skogbranner (Effis). Arealet er nesten like mye som Innlandet fylket.

I hele fjor gikk 470.358 hektar skog tapt til branner i Europa, hovedsakelig i Hellas og Italia. Så langt i år har brannene rast over Frankrike, Spania, Portugal og Hellas midt i en rekord-knusende hetebølge.

Nesten 40.000 hektar skog er gått tapt i Frankrike, 10.000 mer enn i 2021. I Spania har 190.000 hektar forsvunnet som følge av skogbranner, samtidig som over 500 mennesker har mistet livet i en ti dager lang hetebølge.

Kan bli ny rekord

Det har også vært branner i Storbritannia, hvor temperaturene denne uken bikket 40 grader for første gang. Ifølge Effis kan Europa avslutte 2022 med mer land ødelagt i skogbranner enn i 2017, som er det verst registrerte året for skogbranner. Da gikk nesten en million hektar tapt.

Samtidig har brannmannskapene rundt om i Europa fått hjelp av svalere temperaturer. I Frankrike, hvor over 2.000 brannmenn har kjempet mot to store branner sørvest i landet, har situasjonen blitt litt bedre. Rundt 37.000 mennesker har vært evakuert fra området, men torsdag kveld fikk noen av dem returnere til hjemmene sine.

Verste på over 30 år

I Spania har slukkemannskaper kjempet mot ni branner den siste tiden. I regionen Aragon, hvor tusenvis av mennesker har blitt tvunget til å evakuere, og hvor motorveiforbindelsen til Madrid har vært avskåret, opplyste myndighetene torsdag at en brann nær byen Ateca har blitt slukket.

Slovenia kjemper samtidig med å slå ned en stor brann sørvest i landet Ifølge myndighetene er dette den største siden landet ble selvstendig i 1991. Over 1.000 brannmenn kjemper for å få kontroll over brannen med hjelp fra mannskaper fra Østerrike, Kroatia og Slovakia.