Lukasjenko: – Stans krigen slik at vi unngår atomkrig

Belarus’ president Aleksandr Lukasjenko sier at Russland, Ukraina og Vesten må enes om å stanse konflikten, i frykt for at en atomkrig skal bryte ut.

– Nå må vi stanse, komme til enighet og få slutt på dette kaoset. Denne operasjonen i Ukraina, sa den belarusiske presidenten til nyhetsbyrået AFP torsdag.

Lukasjenko er å anse som Putins nærmeste allierte. Nå advarer han mot å la krigen eskalere og komme ut av kontroll.

– Et steg videre betyr atomkrig

– La oss ikke ta et steg videre nå, for et steg videre betyr atomkrig, og det ønsker ingen. La oss få slutt på dette nå og finne ut av hvordan vi skal leve videre sammen, sa Lukasjenko i det eksklusive intervjuet som fant sted i Minsk.

Han ankler Vesten for å provosere Russland, samtidig har russiske styrker vært stasjonert på grensen mellom Belarus og Ukraina siden ukene før krigen begynte. Ifølge analytikere frykter majoriteten av den belarusiske befolkningen at de skal bli dratt inn i krigen, skriver Moscow Times.

Her ønsker Lukasjenko AFPs journalist Antoine Lambroschini velkommen. Les mer Lukk

– Historien gjentar seg

Nylig gikk Lukasjenko ut med bekymringer om at vestlige land planlegger angrep mot Russland og Belarus. Han hevder et angrep på Russland vil skje gjennom Ukraina og Belarus.

– Historien gjentar seg, sier han med det som tilsynelatende er en referanse til tidligere invasjoner av Russland, som da Napoleons styrker gikk til angrep i 1812 og Nazi-Tyskland i 1941.

Ber Kyiv gripe sjansen

Lukasjenko viser til Natos planlagte styrking av forsvaret i Øst-Europa. Nato har sagt at dette skjer som et forsvarstiltak og for å vise at hele Nato vil stille opp for medlemslandene i Øst-Europa dersom det skulle bli nødvendig.

Ifølge Lukasjenko hviler alt på Ukrainas skuldre, hvor han hevder at den russiske regjeringen er parat til å forhandle.

– Alt hviler på Ukrainas skuldre. Akkurat nå, i disse dager, kan Kyiv gripe muligheten og få slutt på denne krigen, før det eskalerer, sa Lukasjenko.