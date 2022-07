Tyskland krever granskning etter angivelig tyrkisk angrep mot park i Nord-Irak

NTB

Den tyske regjeringen ber om en rask etterforskning av granatangrepet som drepte ni irakiske turister i en kurdisk fjellandsby nord i landet.

Den irakiske regjeringen anklager Tyrkia for å stå bak angrepet onsdag, mens Tyrkia avviser dette og legger skylden på Kurdistans arbeiderparti (PKK).

I tillegg til at ni sivile ble drept, ble 23 personer såret i angrepet som rammet en park i Parakh i Zakho-distriktet.

Angrepet har ført til rasende demonstrasjoner mot Tyrkia over hele Irak. I Bagdad hadde demonstrantene med seg bilder av Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan med påskriften «terrorist», og flere tråkket på det tyrkiske flagget. En demonstrant sier at de ønsker å brenne ned den tyrkiske ambassaden.

Tyskland ønsker en avklaring for å finne ut hva som har skjedd.

– Omstendighetene rundt angrepet og hvem som var ansvarlig, må avklares raskt, uttaler utenriksdepartementet og understreker at Tyskland legger stor vekt på Iraks suverenitet og folkeretten.

Sørgedag i hele landet

Irak har erklært torsdagen som nasjonal sørgedag. Kistene med de drepte ble samme dag fløyet fra Arbil i den selvstyrte kurdiske regionen i Nord-Irak til hovedstaden Bagdad. Der ble de mottatt av slektninger og gravlagt.

Angrepet har ført til uvanlig sterke reaksjoner fra irakiske myndigheter. Statsminister Mustafa al-Kadhemi sa onsdag at Irak forbeholder seg retten til å gjengjelde angrepet. Han sa også at angrepet var en skamløs krenkelse av Iraks suverenitet.

Regjeringen krever en beklagelse fra Tyrkia, samt at landet trekker alle sine væpnede styrker ut av Irak.

Ingen beklagelse

Men Tyrkias utenriksminister Mevlut Cavusoglu gjorde det torsdag klart at en beklagelse ikke kommer på tale. Han nekter for at det var Tyrkia som utførte angrepet.

I et intervju med tyrkisk fjernsyn sier han at Tyrkia er villig til å samarbeide med irakiske myndigheter for å kaste lys over det «forræderske angrepet». Han understreker også at Tyrkias angrep i Irak alltid har vært rettet mot «terrororganisasjonen PKK».

Tyrkia anklager PKK for å bruke baser i Nord-Irak til å angripe mål sørøst i Tyrkia, der PKK helt siden 1984 har ført væpnet kamp for kurdisk selvstyre. Så sent som i april iverksatte Tyrkia en ny offensiv mot gruppen i Irak.

PKK er stemplet som terrororganisasjon både i Tyrkia og vestlige land, og Tyrkia har krevd hardere tiltak mot gruppen for å slippe Sverige og Finland inn i Nato.

Kister med irakiske flagg

Både Iraks utenriksminister Fuad Hussein og kurdernes regionale president, Nechirvan Barzani, var til stede på flyplassen i Arbil da kistene med de ni ofrene ble båret om bord i et militærfly. De to gikk foran den minste kisten, som inneholdt et barn.

Kistene var innhyllet i irakiske flagg og pyntet med blomster, mens irakiske offiserer sto æresvakt.

Det er første gang turister blir drept i tyrkiske angrep i området, men tidligere har flere lokale innbyggere mistet livet i slike angrep.