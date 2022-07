ESB overrasker med kraftig renteheving

NTB

Den første rentehevingen fra Den europeiske sentralbanken (ESB) på elleve år ble større enn ventet – 0,5 prosentpoeng.

Bakteppet er den kraftige inflasjonen i Europa.

ESB står overfor en vanskelig balansegang – en rask opptrapping av rentenivået kan dempe prisveksten, men kan også bidra til å føre økonomien inn i en resesjon.

Banken viser i sin begrunnelse til «en oppdatert vurdering av inflasjonsfaren».

Det er første gang siden 2011 av banken hever renta.

– Krigen hindrer vekst

Sentralbanksjef Christine Lagarde sier at de økonomiske utsiktene er blir mørkere grunnet krigen i Ukraina.

– Russlands urettmessige angrep på Ukraina er en pågående hemsko for veksten. Virkningen av høy inflasjon og større usikkerhet har en dempende effekt på økonomien, sa Lagarde etter rentekunngjøringen.

Hun la til at dette er faktorer som bidrar sterkt til dårligere økonomiske utsikter i siste halvår av 2022.

Høyere inflasjon enn ventet

I et møte i juni signaliserte ESBs styremedlemmer at de ville heve renta med 0,25 prosentpoeng, men da måneden var over, hadde inflasjonen steget til hele 8,6 prosent. Det er den høyeste prisstigningen noensinne i eurosonen og langt over sentralbankens mål om å holde inflasjonen på 2 prosent.

Lagarde sier prisveksten i eurosonen vil være høyere en ønsket en god stund fremover.

ESB opplyser at kommende rentehevinger vil bli «hensiktsmessige». Banken vil med det forsøke å ta igjen sentralbankene i USA og Storbritannia, som har vært raskere ute med aggressive rentehevinger for å dempe prisveksten enn ESB.