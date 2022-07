Nye russiske angrep mot Kharkiv og Kramatorsk

NTB

Minst to mennesker er drept og 19 såret i nye russiske bombardementer mot storbyen Kharkiv øst i Ukraina, opplyser en ukrainsk guvernør.

– 19 personer er såret, deriblant et barn. Dessverre er tilstanden alvorlig for fire personer. To er døde, skriver guvernør Oleh Synegubov i sosiale medier torsdag.

Dagen før ble tre personer drept i russiske angrep mot byen.

– Vi ber Kharkivs innbyggere være svært forsiktige. Fienden skyter mot byen på kaotisk og brutalt vis. Bli værende i tilfluktsrommene, oppfordrer Synegubov.

De siste ukene har Kharkivs innbyggere vendt tilbake til et slags hverdagsliv etter at byen i ukevis var utsatt for harde russiske angrep. Ukrainske styrker greide på et tidspunkt å presse russerne tilbake slik at det er blitt vanskeligere å ramme byen med artilleriangrep.

I byen Kramatorsk i Donbas-regionen, der det den siste tiden har vært harde kamper, er en skole som ukrainske tjenestemenn sier ble brukt som matlager, rammet av et russisk angrep.

– Jeg har jobbet på denne skolen i 16 år. Det var hjemmet mitt, sier Olena Sjmadtsjenko, som er en av skolens ledere.